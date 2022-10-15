Предположительно, перископный модуль станет эксклюзивом для старших моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Apple реализует перископический объектив для следующих айфонов, которые выйдут в 2023 году. Ожидается, что он станет эксклюзивом для старших моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Об этом пишут китайские СМИ со ссылкой на источники среди представителей цепочки поставок Apple.

Отмечается, что купертиновцы разрабатывали собственный перископический модуль в течение последних нескольких лет, и теперь наконец готовы представить его в следующем поколении своих смартфонов.

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По сравнению с традиционными телеобъективами, в айфоновских объективах будут стеклянные линзы и призмы – за счет этого вырастет их стоимость. Также сообщается, что в новом модуле было решено отказаться от пластиковых линз, а вместо этого использовать гибридную конструкцию.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо, известный точными прогнозами относительно техники Apple, тоже говорил, что в новых айфонах появится перископическая камера. По его данным, Apple будет использовать в перископах сенсор размером в треть видиконовского дюйма. Его разрешение составит 12 Мп, а светосила – f/2.8 при оптическом увеличении в 5–6 раз.

iPhone 15: что еще известно

По данным Bloomberg, вместо iPhone 15 Pro Max на рынок выйдет Ultra-версия и в ней наконец заменят устаревший Lightning на USB-C. Ожидается, что наличие портов USB-C повлечет за собой улучшения в скорости зарядки и передачи данных – при этом остальные модели iPhone 15 якобы сохранят устаревший Lightning.

Также ожидается, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15. При этом базовые iPhone 15 скорее всего опять останутся с 60-герцовыми дисплеями.

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