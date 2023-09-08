Всего в три раза меньше, чем у среднебюджетных OnePlus Ace 2 Pro и Redmi K60 Ultra.

Линейка смартфонов iPhone 15 предложит больше оперативной памяти (ОЗУ), чем когда-либо, но это касается только Pro-моделей. Смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут оснащены модулями на 8 ГБ оперативной памяти, утверждают аналитики TrendForce.

В прошлогодних айфонах все модели – iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max – получили по 6 ГБ ОЗУ. Отмечается, что увеличение памяти улучшит многозадачность смартфонов, позволяя одновременно открывать больше приложений в фоновом режиме.

Аналитики отметили, что младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, сохранят текущую емкость оперативной памяти.

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Оперативная память – новый тренд в мире смартфонов в 2023 году. Все больше Android-производителей начало выпускать смартфоны с рекордным количеством оперативной памяти – 24 Гбайт. Это втрое больше, чем в потенциальном iPhone 15 Pro.

Также у аналитиков есть информация, что iPhone 15 Pro сохранит прежнюю стоимость в США и будет начинаться с 999 долларов. Тогда как iPhone 15 Pro Max подорожает на 100 долларов, начинаясь с отметки в 1199 долларов.

Напомним, большая презентация Apple состоится в следующий вторник, 12 сентября. Гвоздем программы станет свежая линейка iPhone 15, которая впервые будет оснащаться портами USB-C, причем сама Apple преподнесет переход на USB-C как "революцию".

В ходе мероприятия также ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, обновленных AirPods.

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