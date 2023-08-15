Тонкий складной смартфон получил обновленный прочный шарнир, а внутри стоит процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Китайский техногигант Xiaomi в понедельник, 14 августа, провел масштабную презентацию, на которой анонсировал много новых гаджетов, включая самый тонкий складной смартфон Mix Fold 3, 14-дюймовый планшет-"гигант" Pad 6 Max, новый топ за свои деньги от Redmi и фитнес-браслет Mi Band 8 Pro.

Ритейлеры и обозреватели уже начали получать новинки на продажу и обзоры, и стали делиться живыми фото гаджетов. Собрали некоторые из доступных снимков в этом материале.

cкладной Mix Fold 3: экран 8.02 и 6.56 дюйма (оба 120 Гц), чип Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор 4800 мАч. Цена – от ¥8999 (45 000 грн).

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планшет Pad 6 Max: дисплей 120 Гц на 14 дюймов, аккумулятор 10 000 мАч и чехол-клавиатура со встроенным тачпадом. Цена – от ¥3799 (20 000 грн).

игровой Redmi K60 Ultra: 144-герцовый дисплей, быстрая зарядка 120 Вт и процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus (почти 1.8 млн баллов AnTuTu). Цена – ¥2599 (14 000 грн).

Все новинки уже доступны для покупки в Китае, до конца 2023 года они доберутся и до Европы.

В декабре Xiaomi проведет еще одну большую презентацию, на которой покажут линейку смартфонов Xiaomi 14. Главной ее фишкой станут рекордно тонкие рамки – всего 1 мм. Он также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру: в iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

А ранее в этом месяце Xiaomi представила один из самых дешевых смартфонов на рынке. У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера, а оценили его в дешевле 5000 грн.

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