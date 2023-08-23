У него разогнанный процессор и много памяти, также он способен корректно работать под проливным дождем.

Сегодня в Китае стартовали субфлагмана OnePlus Ace 2 Pro, дебютировавшего 16 августа. Несмотря на то, что новинка не входит в основную номерную серию, производитель характеризует ее как "потолок для смартфонов на Android".

При цене чуть дороже $400, смартфон получил рекордный объем оперативной памяти (24 Гбайт) и может похвастаться рядом эксклюзивных фишек. Среди них:

технология антидождя Rainwater Touch Control. Его дисплей точно распознает касания мокрых пальцев: как в душе, так и в ливень.

разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2, который выделяется наличием большой испарительной камеры с поверхностью 9140 мм².

одна из самых быстрых зарядок на рынке (150 Вт). С 0% до 100% батарея восполняется за 17 минут.

топовый сенсор Sony IMX890 на 50-мегапикселей. Видео дня

Из прочих спецификаций: 6,74-дюймовый экран OLED BOE Q9+ с частотой обновления 120 Гц, 1 ТБ хранилища и фронтальная камера Samsung S5K3P9 разрешением 12 мегапикселей. Из "коробки" Аce 2 Pro работает на ColorOS 13.1 с ОС Android 13.

Новинку, в том числе продвигают как игровой гаджет – так, у нее есть специальный движок Super Frame Super Picture Engine, который повышает кадровую частоту в играх до 120 Гц, а также тактильный вибромотор с подстройкой под основные жанры игр.

Стоимость базовой версии OnePlus Ace 2 Pro (12/256 Гбайт) начинается с 2999 юаней (~15 200 грн). Модель с 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт памяти оценили в 3999 юаней (~20 300 грн). По характеристикам и цене девайс OnePlus напоминает Xiaomi Redmi K60 Ultra, который тоже был представлен на прошлой недели.

А уже в декабре ожидается выход OnePlus 12. Он станет одним из первых смартфонов на базе еще не представленного Snapdragon 8 Gen 3. Также аппарат сможет похвастаться увеличенным аккумулятором и новыми камерами.

Ранее УНИАН делился рейтингом лучших компактных смартфонов под любой бюджет. Они свободно умещаются в одной руке и подходят как для повседневных задач, так и развлечений.

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