На сентябрьской презентации также буду представлены обновленные AirPods, в которых порт Lightning будет заменен на USB-C.

Компания Apple готовится к своей сентябрьской презентации, которая пройдет 12 числа. Ожидается, что там будут представлены новые айфоны и смарт-часы, а также давно ожидаемые AirPods c портом USB-C.

Ранее слухи о внедрении USB-С в AirPods уже просачивались в сеть, но на этот раз информацию озвучил авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. О других изменениях в AirPods пока не упоминается.

Предположительно, сами наушники не будут отличаться от предыдущих поколений: единственным апдейтом станет смена зарядного порта на более современный и универсальный. Неясно и то, о какой именно модели речь: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max или всех сразу. По данным Гурмана, в этом году Apple планирует сосредоточиться на полном переходе на USB-C.

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Ожидается, что через две недели нам также представят iPhone 15, Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2-го поколения, и, возможно, новые устройства для "умного" дома. А уже в октябре ожидается презентация безумно мощных Mac на новом поколении Apple Silicon.

Также инсайдер добавил, что на 2024 год у Apple запланирован переход на OLED в iPad. Новое поколение iPad должно "встряхнуть рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке".

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

А в начале июня компания провела свою летнюю презентацию, где показала 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

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