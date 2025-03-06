Девайс крепится на шею питомца и работает на основе ИИ.

Еще один интересный анонс с выставки MWC 2025 – устройство под названием PetPhone. Компания uCloudlink называет его "первым в мире смартфоном" для кошек и собак, пишет Android Authority.

Девайс крепится на шею питомца и работает на основе ИИ, который позволяет распознавать жесты и голосовые команды. К примеру, если собака начнет лаять или царапать устройство, PetPhone может автоматически запустить сеанс связи с хозяином, чтобы успокоить его или привлечь внимание.

Помимо "звонков", PetPhone предлагает ряд других полезных фишек. Встроенные датчики "мониторят" уровень активности питомица, частоту дыхания и другие показатели, позволяя следить за его здоровьем удаленно. Кроме того, "смартфон" передает хозяину информацию о местоположении домашнего животного.

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Технологии для домашних животных могут показаться излишеством, однако этот рынок на подъеме, отмечают СМИ. Хотя большинство владельцев могут быть довольны более простыми решениями, некоторые оценят сочетание мониторинга здоровья, отслеживания местоположения и взаимодействия в реальном времени, которое обеспечивает PetPhone.

Когда гаджет поступит в продажу и по какой цене, не сообщается.

На MWC 2025 показали ряд других продуктов и концептов. Xiaomi и Realme представили смартфоны со съемными объективами – как у фотоаппаратов. Предполагается, что такое решение может помочь избавиться от выпирающих камер в смартфонах в будущем.

Меж тем китайская Tecno опередила Apple с Samsung и представила самый тонкий смартфон 2025 года. При толщине всего 5,75 миллиметра он предлагает массивную батарею 5200 мАч и две 50-Мп камеры.

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