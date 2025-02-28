Китайцы опередили Apple с Samsung и представили самый тонкий смартфон 2025 года

Смартфон называется Tecno Spark Slim и поставляется в корпусе толщиной 5,75 мм.

Кажется, ультратонкие смартфоны станут трендом в 2025 году. Samsung уже анонсировала Galaxy S25 Edge, а Apple, как ожидается, покажет iPhone 17 Air в конце года. Но, похоже, что менее известный бренд намерен опередить их обоих, пишет PhoneArena.

Китайская Tecno опубликовала тизер смартфона Spark Slim, который компания гордо называет "самым тонким в мире". При толщине всего 5,75 миллиметра он предлагает массивную батарею 5200 мАч и две 50-Мп камеры.

Tecno показала заднюю часть смартфона, и блок камер напоминает тот, что мы видели в утечках по iPhone 17 Air.

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Устройство оснастят изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с изогнутыми краями, разрешением 1224p (1,5K), частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Корпус гаджета изготовлен из полностью переработанного алюминия

Но есть одна загвоздка: в компании называют Spark Slim "концептуальным устройством", поэтому есть реальный шанс, что этот смартфон никогда не попадет на полки магазинов как реальный коммерчески доступный продукт. Тем не менее, его в том или ином виде покажут на выставке MWC 2025 в начале марта.

Galaxy S25 Edge был официально подтвержден и даже показан на январской презентации основных моделей S25, однако полноценный анонс ультратонкой версии ожидается в конце весны. Ее предполагаемая толщина составит 5,84 мм.

В то же время в 2025 году на рынке начнут появятся смартфоны с батареями 7000/7500 мАч. Одним из них станет Redmi Turbo 4 Pro. Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители опережают Apple и Samsung.

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