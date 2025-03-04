Предполагается, что такое решение может помочь избавиться от выпирающих камер в смартфонах в будущем.

Камеры в смартфонах становятся настолько важным компонентом, что производители стремятся превратить их в полноценные фотоаппараты. На выставке MWC 2025 показали сразу два интересных прототипа от Realme и Xiaomi для фото энтузиастов.

Концепт Xiaomi представляет собой телефон с двумя контактами и магнитным креплением на задней панели. С их помощью к устройству можно подключить большой внешний модуль тогда, когда он нужен.

После крепления объектива к спинке смартфона, в приложении "Камера" можно переключиться режим съемки с внешним объективом. Данные с объектива на телефон передаются со скоростью до 10 Гбит/с – этого достаточно для работы объектива с использованием ИИ.

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Вариант realme попроще. Концепт смартфона realme Ultra предлагает использовать профессиональную сменную оптику как у фотоаппаратов –крепится она прямо к модулю камер.

Обе разработки сейчас являются концептами, но компании рассматривают возможность их коммерческого выпуска. В прошлом модульные телефоны терпели неудачу, включая попытки Google, LG, Motorola и HMD.

Накануне Xiaomi показала свой главный смартфон в этом году – 15 Ultra. У флагмана 6.73’’ OLED 2K-экан, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп. Конкурировать он будет с iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.

У Realme недавно вышел новый смартфон, который называют лучшим "середняком" на рынке. При цене $250 новинка предлагает массивную батарею 7000 мАч, самый мощный процессор в сегменте и водозащиту IP69.

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