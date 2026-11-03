Летели 'Цирконы' и 'Искандеры': Воздушные силы рассказали, сколько баллистики сбили

Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, противокорабельными ракетами "Циркон" и ударными дронами.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. Там отметили, что ракеты оккупанты запускали из Ростовской, Воронежской и Курской областей.

По данным Воздушных сил, были запущены:

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59 крылатых (авиационных) ракет воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ;

289 ударных БПЛА типа Shahed (120 из них – реактивные), "Гербер" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, временно оккупированный Донецк, Гвардейское, Чауда – временно оккупированный Крым.

"Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Винницкая, Днепропетровская области", – отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 целей:

3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/"Циркон";

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" (информация относительно 3 ракет уточняется);

257 вражеских БПЛА типа Shahed (89 из них – реактивные), "Гербер" и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 23 точках, а также падение сбитых (обломки) в 14 точках.

Атака на Украину 3 ноября

В ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались, в частности, Харьков, Днепр, Ровно, Черкасская, Хмельницкая и Винницкая области.

В Харькове россияне атаковали медицинское учреждение. По сообщению местных властей, ранения получили более 60 пациентов, ещё более 200 – будут переведены в другие больницы. Само здание медицинского учреждения получило значительные повреждения. Также поступали сообщения об ударах по энергетической инфраструктуре.

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