Ранее он же рассказал о том, как силой мысли двигает курсор по шахматной доске на экране ноутбука, переставляя фигуры.

Пациент стартапа Neuralink, разрабатывающего нейроимпланты для вживления в мозг, написал свой первый пост в соцсети X (бывший Twitter) при помощи силы мысли. Об этом рассказал владелец Neuralink и X Илон Маск.

"Первый пост, который сделан силой мысли, с использованием устройства Telepathy от Neuralink!", – заявил миллиардер.

С этой надписью он сделал репост записи со страницы первого обладателя мозгового чипа Нолана Арбо.

"Twitter забанил меня, распознав во мне бота, но 𝕏 и Илон Маск восстановили страничку, потому что так оно и есть", – гласит сообщение.

Ранее 29-летний Нолан Арбо рассказал, что он был парализован вниз от плеч после несчастного случая около восьми лет назад. При помощи имплантата Neuralink под названием Telepathy мужчина вновь может взаимодействовать с компьютером – но не через мышь и клавиатуру, а силой мысли.

Пациент Neuralink с вживленным в мозг чипом играет в шахматы:

Neuralink провела первую операцию по вживлению нейрочипа в январе 2024. По словам Маска, показатели работы прибора выглядят многообещающе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Стартап Маск получил разрешение на вживление мозговых имплантов людям летом 2023, после того, как испытания на обезьянах показали, что технология и правда работает. Животные с имплантом в мозге спокойно сидели на стуле и неплохо справлялись с аркадной игрой Pong, управляя джойстиком с помощью силы мысли.

Проект Neuralink был запущен в июле 2016 года, а в 2023 году стоимость компании оценили в $5 млрд. При этом компания Маска не претендует на первенство в имплантации чипа человеку: стартап Synchron еще в 2022 году имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс, который позволяет управлять электронными устройствами силой мысли.

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