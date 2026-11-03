В Украине подорожала валюта: курс доллара и евро в обменниках и банках 3 ноября

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,46 грн, а евро – 50,85 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 3 ноября, вырос на 24 копейки и составляет 46,26 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,46 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 39 копеек и составляет 51,79 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,85 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 47,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,70 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,30 грн/евро, а курс продажи – 51,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 3 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,53 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,05 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 37 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в период с 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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