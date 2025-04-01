Новая версия iOS разряжает iPhone еще быстрее: что будет с батареей, если обновиться

Максимальная емкость тоже снизилась, говорят пользователи, обновившиеся до iOS 18.4.

Миллионы пользователей iPhone поспешили обновить свои смартфоны до iOS 18.4. Его можно смело назвать долгожданным, ведь с момента выхода iOS 18.3 прошло ровно два месяца. Но уже вскоре в интернете заговорили о том, что обновление плохо повлияло на батарею iPhone.

Так, один пользователь назвал время работы аккумулятора своего iPhone "совершенно ужасным" после загрузки iOS 18.4. Другой отметил, что ему теперь приходится три раза в день заряжать iPhone.

Также ряд владельцев iPhone жалуются, что обновление снизило емкость. "До обновления iOS 18.4 максимальная емкость аккумулятора моего iPhone 15 Pro составляла 87%. После обновления она упала 79%", – пишет пострадавший.

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Что делать?

Как указывает сама Apple, снижение времени автономной работы в первое время после установки обновления iOS – это нормальное явление.

После очередного обновления iPhone должен выполнить несколько фоновых задач, связанных с оптимизацией системы, которые требуют больше энергии аккумулятора, чем обычно. Иногда для внесения изменений в программное обеспечение могут потребоваться часы и даже дни.

В качестве профилактики рекомендуется перезагрузить смартфон – это может завершить некоторые задачи, которые загружаются на фоне и расходуют энергию.

К слову, вышедшая в понедельник версия iOS 18.4 включает в себя восемь эмодзи и новые ИИ-возможности Apple Intelligence. Также исправили более 60 уязвимостей, которые, в том числе затрагивали конфиденциальные данные в "Связке ключей iCloud", поэтому пропускать обновление все же не стоит.

Большое обновление iOS 19 выйдет в сентябре. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением "за десятилетие". Обещают не только новый интерфейс, вдохновленный visionOS, но и продвинутые кроссплатформенные функции.

Список будущих обладателей iOS 19 уже известен. Увы, в этом году апдейт не придет на iPhone XS/XS Max, а также iPhone XR.

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