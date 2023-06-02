Майский рейтинг возглавил iQOO Neo 8 Pro, который стал первым в мире смартфоном на базе нового процессора Dimensity 9200+.

В лагере Android в последнее время постоянно меняется лидер рейтинга самых производительных смартфонов. Бенчмарк AnTuTu, занимающийся сравнительными тестами смартфонов, обновил свой ежемесячный рейтинг самых мощных флагманских смартфонов на основе Android.

Новейший iQOO Neo8 Pro дебютировал лишь на прошлой неделе, однако уже не только попал в рейтинг AnTuTu, но и сразу занял первое место. Более того, он стал единственной моделью на базе процессора MediaTek, тогда как все остальные места рейтинга принадлежат моделям конкурирующей Qualcomm.

Второе место с отрывом в 124 тыс. баллов занимает OnePlus 11, а третье – Oppo Find X6 Pro. Примечательно, что бывший лидером в апреле Asus ROG 7 Pro вообще не попал в топ-10.

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Также звание самых мощных устройств в мае разделили между собой iQOO 11 Pro, RedMagic 8 Pro (он же Red Devils 8 Pro), Vivo X Fold2, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13 Ultra, iQOO 11 и Meizu 20 Pro.

Также AnTuTu обновил список лучших смартфонов на Android субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Realme GT Neo5 SE, сразу за ним – Redmi Note 12 Turbo. Обе эти модели возглавляют майский рейтинг с существенным отрывом от всех остальных.

Если вы в поисках бюджетного решения для повседневных задач, портал Gizchina выбрал лучшие бюджетные смартфоны в 2023 году. Возглавил список Motorola Moto G62, который предлагает наилучший баланс доступности и функциональности.

В свою очередь УНИАН делился лайфхаком, который позволит реже заряжать смартфоном. Хотя изначально эту фичу внедрили в мобильники для активации во время перелетов, она имеет множество применений и в повседневной жизни.

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