Апрельский рейтинг флагманов возглавил ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Бенчмарк AnTuTu, занимающийся сравнительными тестами смартфонов, обновил рейтинг самых производительных Android-устройств на рынке. По итогам апреля, чипы Qualcomm определенно "переиграли" MediaTek.

В топе самых быстрых флагманов на первом месте находится Asus ROG Phone 7 Ultimate, который набрал внушительные 1,325 млн баллов. Примечательно, что отрыв от конкурентов минимален, хотя между следующими шестью моделями он меньше, чем между первым и вторым местом.

На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro с одним из лучших наборов камер среди смартфонов, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+ со встроенным кулером на 20 000 оборотов в минуту – это существенно помогает повысить производительность. В основе всех устройств в рейтинге топ-10 лежит чип Qualcomm Snapdragon.

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Также AnTuTu обновил список лучших смартфонов на Android среднего уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo – это первый телефон на рынке с новым чипом Snapdragon 7+ Gen, сравнимый по мощности с прошлогодним флагманом Snapdragon 8+ Gen 1.

Что касается десятки в целом, 9 из 10 смартфонов в рейтинге оснащаются процессорами от MediaTek.

В 2023 году можно купить телефон, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане не больше $150. Специалисты портала Gizchina составили свой рейтинг лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

В свою очередь УНИАН делился рейтингом лучших компактных смартфонов для покупки в 2023 году. Они не займут много места в кармане и подойдут для повседневных задач, а также развлечений.

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