Новинка стала первым в мире смартфоном на базе нового процессора Dimensity 9200+, который оказался мощнее флагманского Qualcomm.

Компания Vivo представила для китайского рынка флагманский смартфон iQOO Neo 8 Pro. На сегодня это самый мощный Андроид в мире: в бенчмарке AnTuTu "прошка" набирают 1,36 млн баллов,

Новинка стала первым в мире смартфоном на базе нового процессора Dimensity 9200+, который оказался мощнее флагманского процессора Qualcomm. До этого самым мощным Android-смартфоном считался ASUS ROG Phone 7.

Основные технические характеристики такие:

дисплей 6.78’’, AMOLED, 144 Гц;

процессор MediaTek Dimensity 9200+;

16+512 ГБ памяти;

аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт;

оболочка OriginOS 3 на базе Android 13.

Что касается фотовозможностей, то новинка получила систему из двух камер, состоящей из основного сенсора Sony IMX866VCS на 50 Мп с оптической стабилизацией и 8-Мп ультраширокоугольного модуля. Селфи-камера – 16 Мп.

Видео дня

Из других особенностей: улучшенная система жидкостного охлаждения, технология распознавания силы нажатия на экран и программный "улучшайзер" Multi-Turbo, оптимизирующий многие аспекты работы смартфона при помощи ИИ.

Стоимость iQOO Neo 8 Pro в Китае:

iQOO Neo 8 Pro 16+256 ГБ — 3099 юаней (~16 200 грн)

iQOO Neo 8 Pro 16+512 ГБ — 3399 юаней (~17 800 грн)

Продажи начнутся 30 мая. До Украины телефон вряд ли доберется, но вскоре его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

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