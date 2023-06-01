Хотя изначально этот режим внедрили в мобильники для активации во время перелетов, он имеет множество применений и в повседневной жизни.

Как сэкономить заряд батареи превратилось в одну из самых важных вещей современного мира. Вместе с повышением производительности смартфонов возрастает и потребление энергии, а наша зависимость от гаджетов достигла критической точки. Поэтому мы и в постоянных поисках лайфхаков, как бы подольше обойтись без тесного контакта телефона с розеткой.

Одним из таких "лайфхаков" является включение авиарежима. Вероятно, многие не знали, что он нужен не только во время нахождения на борту самолета, но и в других жизненных ситуациях. Об этих скрытых фичах и поговорим.

Как работает функция авиарежима в телефоне

Для большинства пользователей режим полета – это непримечательная опция, которая отключает связь на телефоне во время полета. Отчасти это так и есть: раньше бытовало мнение, что электромагнитные волны могут негативно повлиять на оборудование в самолете, поэтому в телефонах появилась функция, позволяющая отключить связь одним касанием.

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К счастью, касалось это только старых мобильников – современные мобильные гаджеты соответствуют всем стандартам безопасности, но при взлете вас все равно попросят переключить смартфон в режим полета.

При активации авиарежима, передача данных отключается, и устройство переходит в автономный режим. Многие ошибочно считают, что режим полета и отсутствие сигнала сети – это практически одно и то же, но это не так. Если передача данных включена, но сигнала сети нет, смартфон все равно будет продолжать искать его и потреблять заряд. При этом вы можете пользоваться Wi-Fi, Bluetooth и даже звонить, если ваш смартфон поддерживает VoWiFi.

Кроме того, режим полета позволяет моментально перезагрузить модуль связи на телефоне. Вместо того, чтобы ждать несколько минут, пока перезагрузится телефон, достаточно включить авиарежим на 10-15 секунд, после чего девайс снова поймает стабильный сигнал.

Насколько дольше смартфон работает в авиарежиме

Если вам нужно максимально сэкономить заряд аккумулятора, то функция режима полета будет суперполезной. Она отключает все сетевые возможности вашего телефона (Bluetooth, Wi-Fi и GPS), что уменьшает потребление заряда батареи и увеличивает его время работы.

В нашем случае, за четыре часа в режием бездействия заряд iPhone 11 с включенным авиарежимом упал на 3%. За это же время у телефона без включенного режима полета батарея разрядилась на 10 процентов. Таким образом, включение режима полета определенно спасает ваш телефон от разрядки аккумулятора.

Зачем еще нужен авиарежим в телефоне:

Чтобы быстрее зарядить телефон. Поскольку в режиме полета отключаются все беспроводные сигналы, таким образом снижается энергопотребление гаджета, тем самым ускоряя время зарядки. По подсчетам, использование авиарежима может сократить время зарядки на 20-30 минут.

Быстрое восстановление связи. Как уже упоминалось если у вас возникли проблемы с мобильной связью, то данный режим сможет помочь решить и эту проблему, при этом ненужно будет полностью перезагружать ваше устройство. Аналогично можно перезапустить настройки подключения к интернету и Wi-Fi.

Избавиться от рекламы в приложениях и играх. Рекламные блоки по умолчанию требуют предварительной загрузки из интернета, поэтому, очевидно, что в случае отсутствия интернета и мобильной связи они не будут отображаться.

Как включить и отключить режим полета на телефоне

Включение и отключение режима полета на телефоне зависит от модели и операционной системы, но в общем случае, для большинства устройств это можно сделать следующим образом:

на Android: "Настройки" → "Сеть и Интернет" → "Авиарежим" → переключите эту опцию в положение "Включено"

на iPhone: проведите пальцем вниз от верхней части экрана → нажмите на иконку самолета, чтобы включить режим полета.

Однако, имейте в виду, что при включенном авиарежиме вы также не сможете получать входящие звонки, сообщения или использовать функции, которые требуют подключения к интернету.

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