Возглавил список Motorola Moto G62, который предлагает наилучший баланс доступности и функциональности.

Бюджетные смартфоны прошли долгий путь за последние годы. Современные модели заметно отличаются от своих предшественников, предлагаю широкий спектр функций и неплохую производительность за доступную цену. Редакция портала Gizchina составила топ из десяти бюджетных смартфонов, с лучшими для их ценовой категории характеристиками.

В список попали как новинки, дебютировавшие на рынке совсем недавно, так и выпущенные еще в 2021 году смартфоны, которые при этом не потеряли своей актуальности сегодня.

На первом месте оказался Motorola Moto G62, который, по мнению Gizchina, предлагает наилучший баланс доступности и функциональности. Благодаря прочному пластиковому корпусу, "чистому" Android 12 и долговечному аккумулятору емкостью 5000 мАч, Moto G62 обеспечивает первоклассную производительность в своем ценовом диапазоне.

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Причем у смартфона имеются и недостатки в виде медленной зарядки, камеры среднего качества и изредка проседающей производительности.

Второе место получил Nokia G60, который тоже предлагает впечатляющий набор функций по доступной цене. Отмечается, что телефон получил большой дисплей, достойную основную камеру, высокую автономность и длительную поддержку ПО (3 года) от производителя.

Хоть телефон может расстроить медленной зарядкой мощностью 20 Вт и слабенькими дополнительными камерами, эти недостатки легко затмеваются его общей производительностью и стоимостью.

Realme C35 поместили на третье место. По мнению Gizchina, устройство получило лучший в категории дизайн, четкий и красочный дисплей, а также качественную 50-Мп основную камеру.

Однако, по словам Gizchina, его производительность и время автономной работы могут быть не такими впечатляющими, как у некоторых конкурентов,

На четвертом месте оказался Redmi Note 10 Pro, который назвали идеальным вариантом для любителей фотографии с ограниченным бюджетом. Пятое место закрепилось за Poco M4 Pro, который может похвастаться высоким временем автономности и экраном 90 Гц.

В топ также попали Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 11, Redmi 10, Nokia G22 и Samsung Galaxy A13.

Если вы в поисках смартфона, который долго проработает от одной зарядки, УНИАН делился рейтингом самых автономных мобильных гаджетов в 2023 году. Все они отличаются тем, что смогут выдержать более 12 часов непрерывного активного пользования.

Если вам нужен гаджет с упором на фото- и видеосъемку, рекомендуем обратить внимание на рейтинг лучших камерофонов. Примечательно, что в топ вошли сразу три смартфона от Google, тогда как последним айфонам места в рейтинге не нашлось.

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