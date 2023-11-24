Выбрать есть из чего даже при небольшом бюджете в 100 долларов.

Редакторы популярного "железного" портала Tom’s Hardware уже называли лучшие процессор для игровых сборок осенью 2023 года. А теперь специалисты составили топ наиболее интересных недорогих моделей.

Отмечается, что в течение некоторого времени рынок бюджетных процессоров был в дефиците, но нынешний избыток предложения означает, что существует множество предложений по бюджетным моделям процессоров.

Лучшим процессором до $140 признан "народный" AMD Ryzen 5 5600. Он обладает исключительным сочетанием цены и производительности, считают в Tom’s Hardware. У него хорошая игровая производительность, да и с выполнением интенсивных рабочих нагрузок чип справляется на отлично.

Если вы рассматриваете альтернативу от Intel, то рекомендуется обратить внимание на Core i3-13100F с неплохим комплектным кулером.

Лучшим в ценовом сегменте до $100 назвали Intel Core i3-12100F. Он довольно шустрый, комплектуется 4 ядрами с 8 потоками, и что немаловажно, обладает низким энергопотреблением.

В ценовом диапазоне от $60 до $85 лидирует Intel Core i3-10100F. С ним даже в 2023 году можно построить довольно неплохой игровой ПК для Full-HD гейминга.

Удивительно, но есть еще более бюджетные чипы. Например, AMD Athlon 200GE, лучший процессор до $60. Он обладает четырьмя вычислительным потокам и графикой Vega 3, которая способна запускать современные игры при более низких разрешениях и настройках.

Видео дня

Говоря о видеокартах, в 2023 году ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше и сейчас, пожалуй, лучшее время для сборки игрового ПК. УНИАН делился рейтингом лучших видеокарт на любой бюджет, которые можно купить сегодня.

А меж тем Nvidia готовит новые видеокарты GeForce RTX 40-й серии. В рамках серии Super ожидается анонс трех моделей: они будут обладать более высокой производительностью, что позволит решить проблему ограниченного объема VRAM и высоких цен на текущую линейку. При этом цены останутся на прежнем уровне.

В свою очередь Steam делился свежей статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной в 2023 году среди игроков. Каждый десятый ПК-геймер оснастил свою систему RTX 3060, а некогда "народная" карта GTX 1650 выбила из топ-5.

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