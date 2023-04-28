Презентация состоится менее чем через две недели.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение смартфона Google Pixel 7a в коралловой расцветке. Он будет продаваться вместе с темно-серым, белым и голубым оттенками.

Интересно, что Google впервые предлагает четыре цветовых варианта для своих телефонов Pixel: предыдущие устройства серии Pixel "A" не имели больше трех цветов, и даже не каждая основная линейка может похвастаться таким "разнообразием".

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Накануне сайт MySmartPrice опубликовал маркетинговые материалы Pixel 7a, которые подтверждают дизайн и характеристики смартфона. Обещают топовую камеру на 64 Мп, экран 90 Гц, беспроводную зарядку, процессор Tensor G2 и автономность до 72 часов.

Также смартфон будет оснащен функцией разблокировки по лицу. Это сделает устройство среднего ценового диапазона первым доступным телефоном Pixel с такой технологией.

Ожидается, что презентация Pixel 7a случится в рамках технологической конференции I/O 2023 10 мая. Там же покажут Pixel Fold – первый складной смартфон компании.

Google Pixel A– лидер среди недорогих смартфонов

Устройства серии Pixel "A" можно постоянно встретить в самым разных топах благодаря своей доступной цене. В то же время они наследуют многие качественные функции от своих старших братьев, аналогам которых в плане "цена-качество" на рынке нет.

Ранее УНИАН рассказывал о "слепом тесте" камер смартфонов, в котором Pixel 6А обошел iPhone 14 Pro, Galaxy S22 Ultra и другие дорогие флагманы. Pixel 6А обошел даже Pixel 7 Pro, и это при том, что в Pixel 6А используется тот же датчик Sony IMX363, что и в Pixel 3/4/5.

Также на фоне других среднебюджетных смартфонов на рынке "гуглофоны" выделяются оригинальным дизайном, хорошей автономностью и поддержкой производителем до 5 лет. Та же Xiaomi обычно прекращает поддержку своих смартфонов по исполнению двух лет.

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