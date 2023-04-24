Вопреки ожиданиям, Pixel Fold не унаследует фотовозможности Pixel 7 Pro.

Судя по всему, Google наконец-то довела свой первый складной смартфон Pixel Fold до финального производства. В последние недели в интернет "просочилось" много утечек, раскрывающих полные спецификации складного смартфона, в том числе набор камер. Но что более важно – он засветился на "живом" видеоролике.

Ожидается, что Pixel Fold станет одним из самых компактных смартфонов в своей категории: диагональ внешнего дисплея составит всего 5,8 дюйма, внутреннего – 7,6 дюйма. При этом в обоих случаях будут использоваться панели OLED с кадровой частотой 120 Гц.

Другие характеристики Google Pixel Fold:

Габариты: 139,7×78,7×12,7 мм (сложен), 283 г.

Процессор: 8-ядерный Google Tensor G2.

Память: 12 ГБ оперативной LPDDR5, 256/512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.

Камера: 48 Мп, f/1,7 (основная), 10,8 Мп, f/3,05, 5x (телефото), 10,8 Мп, f/2,2 (широкоугольная); 9,5 Мп, f/2,2 (внешняя селфи), 8 Мп, f/2,0 (внутренняя селфи).

Операционная система: Android 13.

Данных об емкости аккумулятора нет, но утечки говорят об автономности 24 часа на одной зарядке или 72 часа – в режиме "экстремального" энергосбережения.

По слухам, за базовый Pixel Fold с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 1799 долларов (~66 500 грн). Конфигурация с 512 ГБ памяти обойдется в 1919 долларов (около 70 000 грн). Презентация смартфона состоится через пару недель на I/O 2023, а продажи стартуют 27 июня.

В сети также появилось "живое" видео с демонстрацией Pixel Fold. Заметно, что новинка получит особый шарнир, который позволяит смартфону складываться ровно пополам, не оставляя при этом между сегментами просветов.

Пока iPhone SE 4 откладывается, новый Pixel 7a выйдет уже скоро

В то же время многие пользователи ждут бюджетный Google Pixel 7a. Ожидается, что его также покажут в начале мая на презентации I/O одновременно со складным смартфоном Google.

Внешне он будет почти неотличим от Pixel 7, но получит свои "фишки". К примеру, основная камера на задней панели будет состоять из 64-Мп датчика (Sony IMX787) и сверхширика на 12 Мп. В свою очередь в более дорогих Pixel 7/7 Pro используется основной сенсор с меньшим разрешением (50 Мп).

Сколько будет стоить смартфон, неизвестно, но предыдущие устройства серии "A", Pixel 6a и Pixel 5a продавались за 450 долларов. Цена на флагманский Pixel 7 стартует с $600.

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