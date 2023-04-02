Смартфон должен выйти в конце весны – в начале лета. Цена – около $450.

В последние годы Google проделала большую работу при создании среднебюджетной линейки смартфонов Pixel A. Но, судя по имеющейся информации, самый большой прорыв компания приготовила для грядущего Pixel 7A.

Уже известно, что Pixel 7А получит дисплей с частотой 90 Гц и беспроводную зарядку. Напомним, предыдущее устройство серии "A", Pixel 6A, ограничивается экраном 60 Гц и только проводной зарядкой.

Также грядущему Pixel 7A приписывают процессор Tensor G2, который уже активно используется в Pixel 7 и 7 Pro. Но что еще интереснее, смартфон получит две тыльных камеры: на 64 Мп (IMX787) и 12 Мп. В свою очередь в более дорогих Pixel 7 и 7 Pro используется основной сенсор с меньшим разрешением (50 Мп).

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Среднебюджетник Pixel 7A выйдет в пяти различных цветовых вариантах: черный, зеленый, кремовый-белый, оранжевый, фиолетовый. Также в наличии будет версия с 256 ГБ памяти в топе, что вдвое больше, чем у его предшественника, Pixel 6А.

Опубликованные "живые" снимки демонстрируют, что внешне аппарат будет почти неотличим от Pixel 7. Смартфон получит тот же 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1080p.

На данный момент нет точных сроков запуска новой недорогой новинки от Google. Правда, если верить прогнозам, случиться это должно уже в конце весны – в начале лета 2023 года. Тогда же выйдет Pixel Fold – первый складной смартфон Google.

Google Pixel – лучшие недорогие смартфоны по соотношению цена/качество

Устройства серии Pixel "A" можно постоянно встретить в самым разных топах благодаря своей доступной цене. В то же время они наследуют многие качественные функции от своих старших братьев, аналогам которых в плане "цена-качество" на рынке нет.

Ранее УНИАН рассказывал о "слепом тесте" камер смартфонов 2022 года, в котором Pixel 6А обошел iPhone 14 Pro, Galaxy S22 Ultra и другие флагманы. Недорогой аппарат Google обошел даже Pixel 7 Pro, и это при том, что в Pixel 6А используется тот же датчик Sony IMX363, что и в Pixel 3/4/5.

Также на фоне других среднебюджетных смартфонов на рынке "гуглофоны" выделяются оригинальным дизайном, хорошей автономностью и поддержкой производителем до 5 лет. Для сравнения, Xiaomi как правило прекращает поддержку своих смартфонов по исполнению двух лет.

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