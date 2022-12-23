Лидерами оказались вовсе не iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22 Ultra.

Известный техноблогер MKBHD с более чем 16 млн подписчиков в YouTube провел "слепой тест" камер смартфонов 2022 года, чтобы выяснить, у какого аппарата получаются самые качественные фотографии.

В сравнении было 16 смартфонов, вышедших в 2022 году. Среди них iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro и Pixel 6a, Galaxy S22 Ultra, Asus Zenfone 9 и OPPO Find X5 Pro.

Блогер сделал на каждую модель по три снимка в автоматическом режиме, а затем на специальном сайте предложил пользователям проголосовать за самые качественные с их точки зрения фото – в прямом сравнении, но без указания устройства, на которые они были сделаны. Всего в голосовании приняли участие 600 тысяч человек.

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Так, по результатам голосования победил бюджетный смартфон Pixel 6a от Google, набрав больше всего баллов по сумме в трех категориях: обычный снимок, ночной и портрет. Второе место досталось Pixel 7 Pro, третье – Zenfone 9. Флагман Samsung на пятом месте, а iPhone 14 Pro занял только седьмое.

Худшими аппаратами по результатам голосования стали Sony Xperia I VI и Motorola Edge 30 Ultra. Также ближе к концу списка разместились Nothing Phone (1), OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12S Ultra с самой большой в мире камерой.

Подобное голосование проводится блогером каждый год, начиная с 2017-го, и смартфоны Apple за это время ни разу не побеждали. В 2020 году, например, победил Asus Zenfone 7 Pro, а в прошлом – Google Pixel 5a.

Стоит отметить, что подобные голосования полезны тем, что отражают такие моменты, как человеческое восприятие и алгоритмы сжатия фото в соцсетях. Профессионал и обычный пользователь оценивают качество фотографии по разным критериям. Так, например, специалисты DxOMark выбрали Huawei Mate 50 Pro лучшим камерофоном 2022 года.

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