По сути, это более удобная и продвинутая версия популярной утилиты Remote Desktop Connection.

Корпорация Microsoft выпустила приложение Windows App, которое пригодится многим пользователям. Оно позволяет получить удаленный доступ к ПК через устройство на macOS, iOS, iPadOS, а также через браузер или другой компьютер с Windows.

Приложение позволяет подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или собственному ПК. Как отмечают в Microsoft, утилита поддерживает несколько мониторов, разные разрешения экрана, масштабирование и не только.

По сути, Windows App – более удобная и продвинутая версия Remote Desktop Connection, использующая облачное хранение данных, стриминг изображения и другие технологии. При этом при желании можно не устанавливать это приложение на устройство, а пользоваться браузерной версией Windows App, залогинившись в аккаунте Microsoft.

Новое приложение пока доступно только на iOS, macOS, Windows и через браузер, но позже появится версия и для устройств Android. На данный момент требуется рабочая или учебная учетная запись, потом появится поддержка личного аккаунта.

Предварительная версия Windows App доступна для загрузки в Microsoft Store, а также в TestFlight для macOS и iOS-устройств. Пошаговая инструкция, как подключиться с того или иного устройства, есть на сайте Microsoft. Его работу на разных устройствах можно оценить на видео:

Ранее в Microsoft выбрали лучшие приложения для Windows в 2023 году – все они бесплатные. Среди них – обновленный клиент WhatsApp, приложения для рисования и видеоредакторы.

Напомним, в конце октября вышло самое крупное обновление Windows 11 за всю историю этой ОС. Разработчики обновили "Проводник", добавили поддержку RAR-архивов и внедрили технологии искусственного интеллекта.

А уже осенью 2024-го состоится выход Windows 12. Уже известно, что помимо обычной версии, будет выпущена "облегченная" версия, предназначенная для компьютеров со слабым "железом". А упор в новой ОС будет сделан на ИИ и облачных технологиях.

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