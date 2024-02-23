Силами искусственного интеллекта можно убрать нежелательные объекты с фотографий в несколько нажатий.

В ОС Windows 10 и 11 появилась новая полезная функция – теперь можно удалять лишние объекты с фотографий штатными средствами. Аналогичный инструмент уже реализован в Photoshop и даже в смартфонах Google Pixel, Samsung Galaxy S24 и других.

Функция называется Generative Erase или "Генеративное стирание". Она встроена в стандартное приложение "Фотографии" и позволяет при помощи искусственного интеллекта (ИИ) удалять отдельные объекты на фотографиях в несколько нажатий, сообщает The Verge.

Для того чтобы воспользоваться Generative Erase, пользователю нужно открыть редактор изображений в приложении "Фотографии" и выбрать функцию Erase ("Стереть"), а затем провести кистью по объекту, который следует удалить.

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Это может быть как случайно попавшего в кадр человека на заднем плане, так и какой-нибудь дефект или предмет, портящий вид.

Первыми оценить новую функцию могут участники программы предварительного тестирования ОС. В релизной версии она появится с одним из обновлений в ближайшие месяцы.

С недавнего времени Microsoft взялась за активное развитие своих штатных инструментов: в Paint теперь можно создавать картинки по текстовому описанию, а "Ножницы" научились распознавать текстовую информацию с любого изображения, который потом можно скопировать. Но они доступны только на Windows 11.

А ранее в этом месяце Microsoft официально подтвердила, что не планирует выпускать новую операционную систему в 2024 году. Вместо нее корпорация выпустит большое обновление для Windows 11 с акцентом на искусственный интеллект.

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