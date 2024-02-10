В компании называют ее более продуктивным и простым аналогом популярной утилиты.

Microsoft выпустила более продуктивный и простой аналог популярной утилиты CCleaner, предназначенный для очистки и повышения производительности компьютера. Бета-версия приложения появилась еще в 2022 году.

Называется программа PC Manager. В текущей версии у пользователей есть возможность управления хранилищем компьютера и быстрого завершения процессов, а также контроля того, какие приложения запускаются при старте Windows. Можно также удалить те программы, которые редко используются.

Утилита также позволяет повысить общую производительность операционной системы, освобождая оперативную память и удаляя временные файлы. Кроме того, PC Manager может убрать ненужные программы из автозагрузки и показать файлы, которые занимают больше всего места в накопителе.

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В Microsoft отметили, что большая часть этих функций уже изначально есть в Windows, но PC Manager "располагает их все в одном месте", это банально удобнее.

PC Manager доступна бесплатно в официальном магазине Microsoft компьютерам с Windows 10 и 11.

Ранее Microsoft подтвердила, что релиза Windows 12 в этом году ждать не стоит. Вместо нее компания выпустит самое большое обновление Windows 11 с опорой на искусственный интеллект.

А вскоре на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

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