Новая фишка станет доступна всем с релизом большого обновления Windows 11 в сентябре-октябре.

Microsoft взялась за активное развитие Paint – с последним апдейтом компания не только научила стандартный графический редактор создавать картинки по текстовому описанию, но и добавила популярную функцию для удаления фона в изображении.

Работает нововведение буквально в пару кликов – нужно лишь выбрать функцию удаления фона в левой части панели инструментов, после чего Paint сам определит основной объект или объекты на изображении и удалит все остальное, говориться в блоге компании.

В Microsoft добавили, что пользователь может вручную выбрать часть фона, которую хочет удалить. Это делает инструмент Windows более гибким для сложных изображений.

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Столь полезное нововведение наверняка повысит популярность Paint среди пользователей, ведь это бесплатный редактор, в отличие от Photoshop и его аналогов. Вдобавок, в других приложениях аналогичные возможности реализованы не так удобно.

Пока что обновленный Paint доступен только в тестовой сборке Windows 11. В релизную ее добавят с одним из ближайших апдейтов. Предположительно, в сентябре-октябре.

Вместе с обновленным Paint в Windows 11 добавят давно ожидаемую встроенную поддержку архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения. Например, перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Напомним, все грядущие нововведения будут актуальны только для Windows 11. Ранее в Microsoft подтвердили, что Windows 10 больше не будет получать новых апдейтов – только исправления ошибок и патчи безопасности.

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