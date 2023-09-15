Функция уже появилась в бете Windows 11, а с ближайшим обновлением станет доступна для всех.

В приложении "Ножницы" на Windows 11 появилась новая полезная фишка – утилита будет распознавать текстовую информацию с любого изображения, который можно скопировать. Функция называется "Действия с текстом".

Эту же функцию можно использовать для редактирования скриншотов. Например, для сокрытия личной информацию – адреса электронной почты и номера телефонов. Хотя вручную можно выбрать для скрытия любой фрагмент, говориться в блоге Microsoft.

Функция уже появилась в тестовой сборке Windows 11, а с релизом большого обновления операционки в сентябре-октябре станет доступна всем.

Видео дня

Также Microsoft обновила приложение "Фотографии". На панели инструментов редактирования фотографий теперь есть опция "Размытие фона". Работает эта фича в пару кликов – алгоритм автоматически отделит объект от фона и добавит размытие на задний план.

В этом приложении также заработал поиск по конкретному объекту, например, изображений с автомобилями, и по местоположению, что очень помогает быстро находить отпускные фотографии.

Вместе с обновленными "Ножницами" и "Фотографииями" в Windows 11 скоро появится встроенная поддержку архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения. Например, перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Напомним, все грядущие нововведения Windows будут актуальны только для Windows 11. Ранее в Microsoft подтвердили, что Windows 10 больше не будет получать новых апдейтов – только исправления ошибок и патчи безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: