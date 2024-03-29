Эта фича будет особенно полезна для владельцев слабых ПК и ноутбуков,

Microsoft Edge хорошеет с каждым обновлением. Вместе с последним апдейтом в браузере появилась функция, которой очень не хватает конкурентам, включая сверхпопулярный Chrome – возможность ограничить потребление оперативной памяти, сообщает Neowin.

Теперь в браузере есть настройка, которая позволит выбрать, какой объем ОЗУ может выделяться браузеру – от 1 ГБ до всей доступной памяти. Также можно указать, когда будет применяться этот лимит: "всегда" или "во время игры на ПК".

Это настройка будет полезна как для владельцев слабых компьютеров и ноутбуков, так и высокопроизводительных устройств, чтобы перераспределить ресурсы для более важных приложений при выполнении ресурсоемких задач или игр.

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Сейчас воспользоваться функцией можно, скачав специальную версию Edge для тестеров – называется Edge Canary. Чтобы посмотреть, появилась ли функция, в настройках перейдите в раздел "Производительность", а затем в "Детектор производительности". А в ближайшее время она появится на всех компьютерах с Windows 10 и 11.

Главный конкурент Edge – Google Chrome – в настоящее время не предлагает подобной функцией, однако позволяет контролировать потребление ОЗУ. С ее помощью можно посмотреть, сколько Мбайт или Гбайт использует та или иная вкладка.

Напомним, ранее Microsoft Edge научили увеличивать изображения прямо в браузере с помощью ИИ. То есть, теперь, чтобы рассмотреть мельчайшие детали на картинке, больше не нужно открывать ее в новой вкладке.

А этим летом в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.

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