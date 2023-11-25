Как уже известно, летом 2024 года Google переведет самый популярный браузер Chrome на платформу расширений Manifest V3. И это будет не минорный апдейт. Дело в том, что новая версия "Манифест" ограничит работу старых расширений, включая всех блокировщиков рекламы.
Официальной причиной перехода с Manifest V2 на Manifest V3 называется оптимизация и безопасность устаревшего API. Но, как пишет портал, TechRadar, эти действия направлены лишь на то, чтобы просто остановить работу блокировщиков.
Поскольку Google является не только поисковым гигантом, но и зарабатывает на рекламе, блокировщики рекламы прямо вредят ее бизнесу. Поэтому от них решили избавиться. К примеру, ранее в этом месяце YouTube (подразделение Google) тоже объявил войну блокировщикам рекламы.
Эксперты опасаются, что обновленный Chrome не только не принесет никаких положительных изменений, но в перспективе может навредить пользователям. Вместе с блокировщками рекламы будут отключены плагины, отвечающие за фильтрацию контента на веб-сайтах, включая функции родительского контроля и антивирусы. Поэтому в дополнение к раздражающей рекламе, рекламные объявления могут содержать вредоносные программы, и в Google вряд ли способны остановить распространение "зловредов".
Обновление также затронет другие веб-обозреватели, работающие на движке Chromium. Поэтому для потенциальной замены не подойдет тот же Edge или Opera.
Лучшие альтернативы браузеру Google Chrome
В TechRadar пишут, что тем, кто не желает мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на другой браузер. Отличной альтернативой Chrome называют FireFox, который сочетает в себе наилучшую защиту конфиденциальности с невероятной гибкостью и кроссплатформенной поддержкой.
Специалисты также выделили Brave, DuckDuckGo и Safari, которые могут без проблем заменить Chrome в качестве блокировщика рекламы.
Данные за октябрь 2023 года показывают, что Google Chrome занимает более 63% браузерного рынка. Вторым по популярности браузером является Safari с гораздо более скромными 20%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка всего 5,5%.