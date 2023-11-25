Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.

Как уже известно, летом 2024 года Google переведет самый популярный браузер Chrome на платформу расширений Manifest V3. И это будет не минорный апдейт. Дело в том, что новая версия "Манифест" ограничит работу старых расширений, включая всех блокировщиков рекламы.

Официальной причиной перехода с Manifest V2 на Manifest V3 называется оптимизация и безопасность устаревшего API. Но, как пишет портал, TechRadar, эти действия направлены лишь на то, чтобы просто остановить работу блокировщиков.

Поскольку Google является не только поисковым гигантом, но и зарабатывает на рекламе, блокировщики рекламы прямо вредят ее бизнесу. Поэтому от них решили избавиться. К примеру, ранее в этом месяце YouTube (подразделение Google) тоже объявил войну блокировщикам рекламы.

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Эксперты опасаются, что обновленный Chrome не только не принесет никаких положительных изменений, но в перспективе может навредить пользователям. Вместе с блокировщками рекламы будут отключены плагины, отвечающие за фильтрацию контента на веб-сайтах, включая функции родительского контроля и антивирусы. Поэтому в дополнение к раздражающей рекламе, рекламные объявления могут содержать вредоносные программы, и в Google вряд ли способны остановить распространение "зловредов".

Обновление также затронет другие веб-обозреватели, работающие на движке Chromium. Поэтому для потенциальной замены не подойдет тот же Edge или Opera.

Лучшие альтернативы браузеру Google Chrome

В TechRadar пишут, что тем, кто не желает мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на другой браузер. Отличной альтернативой Chrome называют FireFox, который сочетает в себе наилучшую защиту конфиденциальности с невероятной гибкостью и кроссплатформенной поддержкой.

Специалисты также выделили Brave, DuckDuckGo и Safari, которые могут без проблем заменить Chrome в качестве блокировщика рекламы.

Данные за октябрь 2023 года показывают, что Google Chrome занимает более 63% браузерного рынка. Вторым по популярности браузером является Safari с гораздо более скромными 20%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка всего 5,5%.

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