Теперь, чтобы увеличить исходную картинку, больше не нужно открывать ее в новой вкладке.

Разработчики Microsoft нашли еще одно применение искусственному интеллекту в своем браузере Edge. Теперь, чтобы рассмотреть мельчайшие детали на картинке, больше не нужно открывать ее в новой вкладке.

Функция называется Magnify Image ("Увеличить изображение"). Она позволяет увеличить любую картинку через контекстное меню правой кнопки мыши, даже если сам сайт не предусматривает такую возможность, пишет Lifehacker.

Чтобы увеличить изображение, также можно навести курсор на изображение и дважды нажать на клавиатуре кнопку "Ctrl". Она откроется поверх страницы, а нажатие левой кнопкой мыши будет еще сильнее приближать ту область, на которую направлен курсор.

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Чтобы нововведение заработало у вас, обновите свой браузер Edge до самой последней версии. В других браузерах аналогичную функцию можно реализовать только с помощью расширений, например, In Zoom для Chrome.

Отметим, что в последнее время Microsoft активно внедряет искусственный интеллект во все свои продукты. Например, в Paint силами ИИ можно убрать нежелательные объекты с фото в несколько нажатий, а "Ножницы" научились распознавать текстовую информацию с любого изображения, который потом можно скопировать.

А ранее в этом месяце Microsoft добавила в бесплатную версию ИИ-чат-бота Copilot поддержку GPT-4 Turbo – на сегодня это самая продвинутая большая языковая модель. Бесплатная версия конкурирующего ChatGPT все еще основана на GPT-3.5.

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