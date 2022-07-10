Он выглядит как смартфон Apple, но начинка у него, конечно, поскромнее.

На рынке смартфонов представлен Meizu mblu 10s – ультрабюджетное устройство, копирующий дизайн Apple iPhone 13.

Спереди у новинки есть вырез в виде характерной "челки", а на тыльной стороне две камеры, расположенные по диагонали, передает портал Gizmochina.

В плане начинки здесь все намного скромнее. Основой смартфона выступает чип Unisoc T310, который питается от ​​батареи емкостью 5000 мАч. Экран – 6,52-дюймовая ЖК-панель с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей), соотношением сторон 20:9 и частотой 60 Гц.

В основной системе камер расположен 48-МП главный сенсор, который сопровождается двумя "затычками" на 2 и 0,3 Мп. Селфи-камера на 8 Мп – поддерживается разблокировка по лицу.

Стоимость смартфона начинается всего со 729 юаней (~3200 грн). Цена за самую топовую конфигурацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 929 юаней (~4000 грн). Пока только в Китае, но вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее Meizu выпустила и дешевый клон AirPods 3 с конструкцией вкладышей. Компания уверяет, что устройство может работать до 25 часов, если использовать для подзарядки кейс.

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