Камеры до сих пор считаются одной из главных фишек "яблочных" флагманов.

Популярный инсайдер Бен Гескин провел сравнение работы камер топового смартфона от Apple – iPhone 13 Pro, – с флагманом Oppo Find X5 Pro, который многие называют лучшим мобильных девайсом компании на сегодня.

Как он сам написал в своем твиттере, iPhone отстал от Oppo "на годы".

Камеры до сих пор считаются одной из главных фишек "яблочных" флагманов. Однако Apple не смотрит в сторону увеличения числа мегапикселей, как это делают Android-конкуренты. Поэтому пока iPhone 13 Pro оснащен 12-Мп камерой, выпущенный в марте этого года Oppo Find X5 Pro может похвастаться основным 50 Мп объективом.

iPhone 13 Pro vs Oppo Find X5 Pro. Как вы думаете, сколько лет потребуется Apple, чтобы достичь такого уровня фотографии? Я люблю iPhone, но у меня нет проблем признать, что он не очень хорош. Похоже, другие поклонники Apple не могут этого сделать – написал блогер.

А вот и сами фото:

К слову, многочисленные источники уже подтвердили, что в iPhone 14 Apple наконец откажется от 12-МП датчика изображения в пользу сенсора разрешением 48 Мп. А уже 15-ый модельный ряд получит перископную камеру и 10-кратное оптическое увеличение

Ранее сообщалось, что выход iPhone 14, скорее всего, будет отложен из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае. Ожидается, что линейка iPhone образца осени 2022 года теперь дебютирует в октябре.

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