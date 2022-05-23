Новинка выполнена в дизайне AirPods 3 с конструкцией вкладышей.

Компания Meizu пополнила модельный ряд своих наушников новым устройством – Blus Air. Внешне наушники очень напоминают AirPods 3-го поколения от Apple, но с ценой в 7 раз ниже.

Производитель уверяет, что устройство может работать до 25 часов, если использовать для подзарядки кейс. На одном заряде новинка может функционировать около 6 часов, передает Gizmochina.

Что еще интересного

Наушники получили кастомные 12-мм драйверы, два микрофона для фильтрации окружающих шумов и систему электронного шумоподавления. Подключение к устройствам происходит с помощью Bluetooth 5.2, который поддерживает сверхнизкую задержку передачи звука (50 мс).

Каждый наушник весит 3,9 г и соответствуют сертификату IPX5, то есть имеют защиту от пыли и брызг.

Продажи в Китае стартовали сегодня за 159 юаней (~700 грн). Вероятно, скоро Meizu Blus Air появятся и на торговых площадках по типу AliExpress.

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