Ранее компания сообщила, что больше не будет выпускать обычные смартфоны и собирается развивать ИИ-технологии.

На днях известный китайский производитель Meizu сообщил, что сворачивает разработку традиционных смартфонов в пользу ИИ-устройств. Судя по всему, компания все-таки готовит прощальный подарок для фанатов.

Компания анонсирована мероприятие на 29 февраля, где, как пишут китайские СМИ, должны представить Meizu 21 Pro. Заодно в интернете показали дизайн устройства "вживую" и сообщили стартовую цену.

В плане дизайна смартфон напоминает Meizu 20 Infinity Unbounded Edition: у него симметричные и сравнительно тонкие рамки вокруг дисплея. Из характеристик упоминается дисплей с разрешением 2К и перископическая камера, а стоить он якобы будет 5299 юаней (~28 000 грн).

Видео дня

СМИ предполагают, что Meizu 21 Pro вряд ли получит полноценный релиз, а будет выпущен ограниченным тиражом в качестве прощального подарка для фанатов. Изначально в планах производителя было выпустить Meizu 21 Pro, 22 и 23.

Вместо них компания будет выпускать девайсы, в основе которых лежат ИИ-технологии. И первый такой гаджет выйдет уже в этом году. К "ИИ-девайсам" относят умный мини-проектор Humane AI Pin и мини-смартфон Rabbit R1. Нечто похожее стоит ожидать и от Meizu.

Ранее УНИАН сообщал о том, что рынок смартфонов в 2023 году достиг низшего уровня за 10 лет – пользователям банально не интересны новые устройства. Также в последние годы наблюдается расширение сегмента б/у смартфонов.

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