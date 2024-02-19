В Meizu считают, что нынешняя индустрия смартфонов находится в стагнации и потребителям нужно дать нечто новое.

Известный китайский производитель Meizu официально сообщил о приостановке разработки традиционных смартфонов и теперь направит свои ресурсы и опыт на создание "устройств завтрашнего дня", управляемых искусственным интеллектом (ИИ).

В компании считают, что индустрия смартфонов в нынешнем ее виде находится в стагнации и потребителям нужно дать нечто новое. В Meizu убеждены, что будущее за ИИ-технологиями, поэтому теперь будут развивать это направление, передает Gizchina.

Таким образом, разработка смартфонов Meizu 21 Pro, 22 и 23 приостановлена. Вместо них, до конца 2024 года, компания покажет некое революционное устройство, построенное на использовании ИИ-технологий.

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AI Device ("ИИ-девайсы") – это компактные устройства, обычно размером с пейджер, за работу которых отвечают нейросети. Они могут заменить людям обычные смартфоны, а взаимодействие с приложениями происходит через голосовые команды. К "ИИ-девайсам" относят умный мини-проектор Humane AI Pin и мини-смартфон Rabbit R1. Нечто похожее стоит ожидать и от Meizu.

При этом, в компании заверили, что поддержка обновлениями Meizu 20, Meizu 20 Pro и Meizu 21 ближайшее время не прекратится. Смартфоны будут получать обновления согласно графику.

Ранее УНИАН сообщал о том, что рынок смартфонов достиг низшего уровня за 10 лет – пользователям банально не интересны новые устройства. Также в последние годы наблюдается расширение сегмента б/у смартфонов.

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