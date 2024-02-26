Журналисты отмечают, что дисплей чрезвычайно пластичный, в том числе он без проблем изгибается назад.

Motorola продемонстрировала на проходящей сейчас выставке MWC 2024 рабочий прототип своего смартфона-браслета. Идея в том, что его можно обернуть вокруг запястья и использовать как смарт-часы.

В полностью развернутом состоянии пользователям предлагается 6,9-дюймовый экран, а в согнутом положении доступна более компактная версия с диагональю 4,6 дюйма. На ней отображаются часы и уведомления.

В The Verge опробовали продукт и отметили, что корпус обшит тканью и крепится к ремешку на магнитах: когда нужно, отстегиваете и получаете обычный Android-смартфон. А сам дисплей бесшовно адаптируется к сложенному и развернутому положению.

Цены и даты релиза нет: пока что это рабочая концепция, которая показывает, как можно использовать гибкие экраны в смартфонах. Но можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы нас ждет наплыв гибких смартфонов в новых форм-факторах.

Прототип смартфона-браслета показали на видео:

Производители смартфонов продолжают активно экспериментировать с концепцией гибких дисплеев. Известно, что Samsung готовит смартфон совершенно новой формы. Речь идет о миниатюрном устройство, которое при желании можно увеличить до привычного размера.

В свою очередь Apple разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном. В качестве примера того, как экран будет лечить сам себя, упоминается эффект памяти в некоторых матрасах и подушках.

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