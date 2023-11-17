В битве за среднебюджетный сегмент участвуют Xiaomi, Motorola, Samsung, Sony и другие.

В 2023 году производителям смартфонов удалось вывести среднебюджетные модели до такого уровня, что большинство из них в плане мощности "железа" и набора функций не сильно уступают последним Айфонам и флагманским Андроидам.

Редакторы портала GSMArena собрали подборку лучших смартфонов среднего класса до 400 евро – мы выбрали те, которые в Украине продаются в пределах 15 тысяч грн.

Poco F5 – девайс вышел относительно недавно, но уже стал мегахитом среди поклонников бренда и не только. У него лучший в классе AMOLED-экран со всеми сертификатами HDR, мощный процессор, сверхбыстрая зарядка и батарея с большой автономностью. Фактически, это бюджетный флагман, который продается по цене "середняка".

– девайс вышел относительно недавно, но уже стал мегахитом среди поклонников бренда и не только. У него лучший в классе AMOLED-экран со всеми сертификатами HDR, мощный процессор, сверхбыстрая зарядка и батарея с большой автономностью. Фактически, это бюджетный флагман, который продается по цене "середняка". Motorola Edge 40 – на выходе он стоил 550 евро, но с того момента подешевел до 370, что делает его одним из лучших Android в своем ценовом диапазоне. У него при себе экран OLED на 144 Гц, сертификат IP68 по защите от воды и пыли и предфлагманский процессор Dimensity 8020.

– на выходе он стоил 550 евро, но с того момента подешевел до 370, что делает его одним из лучших Android в своем ценовом диапазоне. У него при себе экран OLED на 144 Гц, сертификат IP68 по защите от воды и пыли и предфлагманский процессор Dimensity 8020. Redmi Note 12 Pro+ – самый удачный смартфон бренда за последние годы. Эта модель сочетает неплохую производительность, шикарную камеру на 200 мегапикселей и реактивную зарядку на 120 Вт, которая полностью заряжает батарею за 20 минут, а стоит при этом 350 евро. Видео дня

Sony Xperia 10 V – лучший компакт за свои деньги. Спереди у него 6,1-дюймовый OLED-экран с фирменным соотношением сторон 21:9. Ну а поскольку это смартфон Sony, он получил качественную камеру с оптической стабилизацией и зумом.

Nothing Phone (1) – что отличает "ничего-смартфон" от других, так это его уникальный подход к дизайну. Фишкой устройства стала подсветка из 900 светодиодов и дисплей с симметричными рамками. К железу тоже никаких вопросов нет.

Также в топ лучших среднебюджетников попали Samsung Galaxy A54, Honor 90, Realme 11 Pro и Oppo Reno10. Все они предлагают оптимальный набор функций и производительности, но стоят уже в пределах 20 000 грн.

Если бюджет меньше, GSMArena составил аналогичный топ для смартфонов стоимостью до 8000 грн. Все чаще в недорогих смартфонах можно найти AMOLED-дисплеи, шустрые процессоры и даже крутые камеры.

А до конца этого месяца должны представить Meizu 21, Redmi K70 и OnePlus 11. Это бюджетные флагманы и "середняки", которые наверняка можно будет встретить в аналогичных топах в будущем.

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