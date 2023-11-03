Устройства Redmі и Realme с большим отрывом опережают остальные модели в рейтинге.

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu вслед за самыми мощными флагманами обновили рейтинг самых производительных Android-устройств в среднебюджетном сегменте.

Лидерами рейтинга стали Redmi Note 12 Turbo и Realme GT Neo5 SE, которые значительно опережают остальные модели. Все благодаря процессору Snapdragon 7+ Gen 2, который по мощности почти не уступает флагманскому Snapdragon 8 Gen 1.

У этого чипсета нет проблем с перегревом и троттлингом, поэтому оба телефона спокойно тянут самые требовательные игры. Они дополнены оперативной памятью LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поэтому актуальными будут еще долго.

Видео дня

Весь остальной топ AnTuTu занимают аппараты на базе процессора MediaTek Dimensity. Это модели iQOO, Xiaomi, OPPO и OnePlus, которые подойдут как для повседневных задач, так и для гейминга на максималках.

Redmi Note 12 Turbo можно смело назвать одним из самых крутых середняков 2023 года. У него в арсенале тройная камера на 64+8+2 Мп, 120-герцовый OLED-экран на 6,67 дюйма и рекордно тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14), а стоит он при этом дешевле $300.

Если брать все смартфоны, самым мощным на сегодня является линейка Xiaomi 14. Обе модели построены на базе новенького Snapdragon 8 Gen 3 и набирают в AnTuTu около 2,1 млн баллов. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в похожем тесте набирает 1,64 млн балла.

А если вы в поисках нового смартфона и не знаете с чего начать, в AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг Android-смартфонов, которые прямо сейчас предлагают лучшее соотношение цены и производительности.

Вас также могут заинтересовать новости: