Все чаще в недорогих смартфонах можно найти AMOLED-дисплеи, шустрые процессоры и даже крутые камеры.

В последние годы среди производителей смартфонов развернулась самая настоящая война за бюджетный сегмент – в ней участвуют Xiaomi, Samsung, Motorola и другие. И все они хороши по-своему.

Редакторы портала GSMArena обновили свой топ лучших Android-смартфонов стоимостью до 200 евро или 8000 тысяч в грн, с покупкой которых вы точно не прогадаете.

Redmi Note 12 – самый оптимальный вариант. Он один из немногих в своем сегменте предлагает AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц.

– самый оптимальный вариант. Он один из немногих в своем сегменте предлагает AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц. Также здесь довольно мощный процессор Snapdragon 4 Gen 1, да и 48Мп основной объектив снимает неплохо. Есть даже NFC и 3,5-мм аудиоджек для наушников.

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Poco M5s – еще один сбалансированный бюджетник от Xiaomi. У него тоже AMOLED-дисплей, но диагональю 6.43 дюйма, неплохой чип MediaTek Helio G95 и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядки 33 Вт.

– еще один сбалансированный бюджетник от Xiaomi. У него тоже AMOLED-дисплей, но диагональю 6.43 дюйма, неплохой чип MediaTek Helio G95 и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядки 33 Вт. Но главная фишка девайса в другом – это 13-Мп селфи-камера, которая уделывает большинство конкурентов в своем сегменте.

Moto G32 – практически лучший бюджетник бренда. Из плюсов: 90-герцовый LCD-экран на 6.6 дюйма с разрешением FullHD+, шустрый процессор Snapdragon 680, неплохая тройная камера с главным датчиком на 50 Мп.

– практически лучший бюджетник бренда. Из плюсов: 90-герцовый LCD-экран на 6.6 дюйма с разрешением FullHD+, шустрый процессор Snapdragon 680, неплохая тройная камера с главным датчиком на 50 Мп. Из прочих наворотов можно выделить NFC-модуль, отдельный слот под microSD, стереодинамики и 3.5-мм миниджек.

Galaxy A24 – еще один бюджетный вариант, но уже с 90-герцовым AMOLED-дисплеем на 6.5 дюйма и процессором MediaTek Helio G99.

Отдельное внимание в Samsugn уделили фото и видео – несмотря на низкую стоимость смартфон получил отличную 13-Мп селфи-камеру и блок с тремя модулями на 50+5+2 мегапикселей с оптической стабилизацией у главного датчика и углом обзора 123° у ультраширика.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор для любого кошелька. Ранее бенчмарк AnTuTu делился рейтингом смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и производительности. Осенью 2023 года на рынке можно найти все больше бюджетных флагманов.

Недавно Xiaomi вывела на рынок один из самых дешевых смартфонов 2023 года. При цене 110 долларов Poco C55 должен стать новым бюджетным хитом производителя, при этом он получил дисплей с высокой частотой обновления и большой аккумулятор.

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