Ожидается, что планшет покажут на второй осенней презентации Apple в конце октября.

В Сети опубликовали CAD-рендеры грядущего iPad 10-го поколения, созданные на основе ранее утекших чертежей Apple. Ожидается, что планшет покажут на второй осенней презентации компании в конце октября.

На рендерах, опубликованных AppleInsider, видно, что модели 10-го поколения получат серьезный редизайн: боковые грани станут плоскими, а на верхней и нижней грани появятся прорези для стереодинамиков.

Впрочем, несмотря на переход к более современному дизайну, физическая клавиша "Домой" со сканером отпечатков пальцев Touch ID никуда не делась.

Источник отмечает, что использование плоских боковых сторон может указывать на совместимость с Apple Pencil 2 – по всей видимости, разработчик попрощается с оригинальным стилусом после прекращения продаж 10,2-дюймового iPad.

На рендерах также видно, что магниты на задней части корпуса позволят прикрепить чехол-клавиатуру.

Ранее сообщалось, что планшет получит 10,5-дюймовый экран, процессор Apple A14, а также модули беспроводной связи 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Напомним, этой осенью у Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет в сентябре, предположительно, 6 числа. Вторая – в конце октября. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Как УНИАН уже писал, стоимость младшего смартфона 14-й серии будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13. В то же время остальные модели линейки, вероятно, дебютируют с ценниками, о которых ходят слухи, то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max.

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