Компания работала в стране с 2008 года.

Крупнейший производитель девайсов для ПК компания Logitech полностью сворачивает свою деятельность в России, сотрудники офиса компании будут уволены 31 августа.

Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

После приостановки поставок в Россию ранее в этом году, Logitech продолжали пристально следить за ситуацией. Из-за того, что нестабильность в регионе продолжается, мы с сожалением сообщаем, что невозможно работать в России как и раньше. Мы начали процесс по сворачиванию оставшейся деятельности – из письма Logitech, разосланного корпоративным клиентам. Відео дня:

При этом отмечается, что некоторых сотрудников российского офиса Logitech перевели в Казахстан – эту схему активно используют для продолжения поставок в страну-агрессоршу по параллельному импорту.

Также сегодня о полном сворачивании деятельности в РФ заявил известный во всем мире производитель телеком-оборудования Ericsson.

Напомним, с февраля крупные компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.

В связи с этим в России вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций. Поставки "звонилок" в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14%.

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