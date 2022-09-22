Устройство появится в продаже уже в октябре, стоимость – 350 долларов.

Крупнейший производитель девайсов для ПК Logitech представил свою первую портативную консоль – G Cloud Gaming Handheld. Разработка велась в сотрудничестве с китайской корпорацией Tencent.

Новинка работает на базе Android и в первую очередь ориентирована на облачный гейминг – из коробки предустановлены сервисы Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Сам консоль весит всего 463 грамма. Она получила 7-дюймовый IPS-экрано с разрешением 1080p, соотношением сторон 16 к 9 и частотой обновления 60 Гц. Внутри – 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Аккумулятора на 6000 мАч, как обещают в Logitech, хватит на более чем 12 часов работы.

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Устройство появится в продаже уже в октябре, 17 числа. По предзаказу Logitech G Cloud будет доступна по цене 299 долларов (~11 000 грн), а в день старта продаж цена вырастет до 349 долларов (~13 000 грн).

Для сравнения, цена Nintendo Switch и Steam Deck от Valve, с которыми новинка постарается поконкурировать – 299 и 399 долларов соответственно. При этом консоль Logitech немного больше Switch и в два раза меньше Steam Deck.

В конце августа стало известно, что Logitech полностью сворачивает свою деятельность в России. Компания работала в стране с 2008 года.

Также сообщалось, что Logitech перевыпустила "самую популярную в мире игровую мышь" G502. Новинки оснащены новыми оптико-механическими переключателями, а топовые модели могут заряжаться через коврик.

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