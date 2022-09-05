Премьера консоли ожидается до конца этого года.

В начале августа Logitech и Tencent Games сообщили о своих планах выпустить игровую консоль, но информации о характеристиках устройства тогда не было.

Теперь о начинке консоли стало известно чуть больше. Судя по ним, Logitech со своим устройством не собирается напрямую конкурировать со Steam Deck или Nintendo Switch.

Так, устройство, которое, судя по всему, будет называться Logitech G Cloud, получит 6,9-дюймовый экран с разрешением 1080p и плотностью пикселей 320 PPI. Слева и справа от дисплея расположатся игровые органы управления – джойстики, крестовина и пр.

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Внутри – не самый мощный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 720G с 4 ГБ оперативной памяти. Также упоминается поддержка Wi-Fi 5, а питание обеспечит аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Пока что сроки запуска и цена Logitech G Cloud неизвестны, но ее обещают выпустить до конца 2022 года.

Как УНИАН сообщал ранее, Logitech перевыпустила "самую популярную в мире игровую мышь" G502. Новинки оснащены новыми оптико-механическими переключателями, а топовые модели могут заряжаться через коврик.

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