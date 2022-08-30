Новинки оснащены новыми оптико-механическими переключателями, а топовые модели могут заряжаться через коврик.

Крупнейший производитель девайсов для ПК Logitech, который на днях "помахал ручкой" России, презентовал линейку игровых мышей G502 X.

Как говорится в анонсе на сайте компании, она перезапускает "самую популярную в мире игровую мышь" G502, выпущенную в 2014 году. И сразу в трех версиях: проводной, беспроводной и с RGB-подсветкой.

В основе редизайна лежат совершенно новые, оптико-механические переключатели Lightforce и сенсор Logitech G Hero 25K, который обеспечивает точность соотношения 1:1 в играх. Новинки представлены в двух цветах – белом и черном – и оснащены кнопкой изменения чувствительности и двухрежимным колесиком.

Відео дня:

G502 X – проводная мышь в новом дизайне и весом 89 г;

G502 X LightSpeed используют обновленную версию технологии Logitech Lightspeed для подключения с сокращением задержки на 68% и решение для беспроводной зарядки через коврик PowerPlay;

G502 X Plus похожа на LightSpeed, но также оснащена 8-светодиодной подсветкой, которая настраивается и адаптируется по мере того, чем пользователь занимается.

Линейка G502 X уже доступна для покупки в США. За обычную версию просят 73 долларов (~2700 грн), за G502 X LightSpeed – 139 долларов (~5000 грн), а G502 X Plus – 159 долларов (~5800 грн).

Напомним, ранее сегодня AMD представила новое семейство процессоров Ryzen 7000. В серию вошли четыре модели – самая производительная включает 16 ядер при частоте до 5,7 ГГц.

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