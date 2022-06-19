По мнению автора, дизайн следующих айфонов особо не поменяется.

Несмотря на то, что Apple представит следующий по нумерации айфон только в сентябре, уже сейчас в Интернете появляются концепты iPhone 15, который зарелизиться лишь в следующем году.

Стоит отметить, что снимки хоть и концептуальны, но с большей долей вероятности можно утверждать, что 15-й модельный ряд смартфонов Apple будет выглядеть именно так.

На них изображен iPhone 15 Pro, который выполнен в духе флагманских iPhone 14. Автор отталкивался от того, что фирменной челки уже не будет в Pro-версиях iPhone 14, поэтому она не показана и на этих концептах. Блок основной камеры показан с 3-ия характерными модулями, но один из них – перископный, а внешний вариант – без выштамповки. Модули получаются островными, примерно как в Galaxy S22 Ultra.

Как утверждают некоторые инсайдеры, близкие к Apple, топовый iPhone 2023 года получит однокристальную систему A17 Biomic, дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Если ничего не изменится, презентация новых Айфонов состоится в сентябре 2022 года. Известно, что в линейке появится новая модель iPhone 14 Max – она заменит iPhone 13 mini. При этом от "мини-версии" она будет отличаться только размерами, диагональю экрана, а также емкостью аккумулятора.

К слову, ранее была информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

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