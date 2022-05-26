Китайские весенние локдауны влияют и еще повлияют на технологическую цепочку в стране.

Компания Apple традиционно представляет новое поколение айфонов в сентябре, но в этом году из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае купертиновцы с большей долей вероятности не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

Согласно отчету Nikkei Asia, старт производства iPhone 14 откладывается примерно на три недели, как минимум в отношении одной из моделей линейки.

Известно, что процесс разработки нового поколения iPhone вовлечены три подрядчика Apple – компании Luxshare, Foxconn и Pegatron, деятельность предприятий которых на территории Китая существенно пострадала из-за локдаунов.

В то же время отмечается, что запуск производств в Китае после длительного локдауна еще не гарантирует ускорения процесса разработки, поскольку специалистам пока не дают свободно перемещаться по территории страны, а без этого создавать сложные электронные устройства гораздо сложнее.

По предварительной оценке, срыв производства будущих айфонов может в конечном итоге стоить Apple до $8 млрд дохода.

Ожидается, что линейка iPhone образца осени 2022 года будет состоять из четырех моделей: 14, Pro, Max и Pro Max Также упоминается, что премиальные модели iPhone 14 станут еще дороже, а "челку" заменит овальный вырез в форме пилюли. Само собой, обновится и железо.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в РФ даже после ухода из страны. Эксперты полагают, что компании делают это из перспективы возобновления продаж в стране.

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