Все они предлагают качественный, яркий экран, оптимальный для игр и работы процессор, а также большую автономность.

Если вы находитесь в поисках бюджетного смартфона, который при этом имеет все необходимые в 2023 функции, редакция портала Gizchina нашла пятерку лучших Android-устройств, доступных в настоящее время по цене менее $150 или 5500 тысяч в гривнах.

Три из пяти позиций в рейтинге занимают устройства Redmi и Poco, которые принято считать королями бюджетного сегмента. Также нашлось место Realme и менее известной широкой публике CUBOT.

Pосо M5 – практически идеальный бюджетник. Его мощности хватит не только для стабильной работы системы, но и для запуска большинства игр, а 90-герцовый экран на 6.58 дюйма приятный для глаз. Также он получил заднюю крышку с текстурой "под кожу" и 3.5-мм миниджек для наушников.

За ним идет Poco M5s. По сравнению с обычным M5, у него процессор похуже и экран поменьше, зато есть двойные стереодинамики и защита корпуса по классу IP53. Также модель M5s оборудована заметно лучшей камерой.

Замыкает тройку ультрабюджетников Redmi Note 12 4G. Это сбалансированный смарт со 120-герцовым AMOLED-дисплеем, неплохими фотовозможностями (50+8+2 мегапикселей), и оптимальным процессором Snapdragon 685. Разъем для наушников и NFC-модуль тоже на месте.

На четвертом и пятом месте расположились Realme C53 и Cubot Note 50 – это сбалансированная и доступная пара гаджетов. Первый скопировал сразу две отличительные фишки iPhone 14 Pro, тогда как второй выделяется большим аккумулятором, которого хватит на 2-3 дня работы.

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Если бюджет побольше, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов-"середнячков". Они предлагают наилучшее соотношение цены и качества, сочетая в себе все необходимые функции и длительную поддержку от производителя. К таким относятся устройства от Apple, Google, Samsung, Xiaomi, OnePlus и realme.

А если нужна классическая "звонилка", которую нужно заряжать раз в неделю, недавно Nokia выпустила новый кнопочный телефон дешевле $30. Также он получил мощный динамик, которым можно пользоваться как колонкой.

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