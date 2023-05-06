Ожидаемо, на первом месте расположилась флагманская GeForce RTX 4090 – альтернатив ей на рынке просто нет.

Обозреватели портала Tom's Hardware, вслед за рейтингом лучших недорогих игровых ноутбуков, обновили свой топ видеокарт, назвав лучшие видеоускорители по состоянию на весну 2023 года.

Ожидаемо, лучшей видеокартой, которую можно купить сегодня, признана флагманская GeForce RTX 4090 – альтернатив ей на рынке просто нет. Это бескомпромиссное решение для 4K-гейминга, однако только для тех, у кого неограниченный бюджет.

На второй месте – Radeon RX 7900 XTX. Это самая производительная видеокарта AMD и идеальный вариант для тех, кто не особо заботится о трассировке лучей.

Видео дня

Замыкает тройку лидеров недорогая Radeon RX 6600, которую сейчас можно купить за 199 долларов. Как говорится в заметке, это лучшая видеокарта по соотношению цены и производительности. В спину ей дышит Radeon RX 6650 XT, которая также доступна дешевле РРЦ и идеальна для 1080p-гейминга при максимальных настройках.

На пятом месте – GeForce RTX 4070. Это самая доступная видеокарта нового поколения. Она способна почти на равных конкурировать с более дорогой RTX 3080, особенно в разрешении 1440p.

Другие видеокарты, попавшие в рейтинг:

GeForce RTX 4070 Ti – она мощнее, чем RTX 3080 Ti и годится не только для 2K, но и для 4K-гейминга. Но цена в 800 долларов для "70-й" карты слишком высока.

Radeon RX 7900 XT – за свои деньги это одно из самых интересных предложений, доступных сегодня. Правда, она куда слабее, чем RX 7900 XTX.

Radeon RX 6700 XT – идеальная видеокарта для 1080p и 2K-гейминга без трассировки лучей.

GeForce RTX 3060– одна из лучших видеокарт NVIDIA за свои деньги. Подойдет и для 1080p, и для 2K.

Radeon RX 6800 – ее можно смело брать и играть без проблем в ближайшие 3-4 года.

Из чего собрать бюджетный игровой ПК в 2023 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков является GeForce GTX 165. Сразу за ней – GTX 1060 и RTX 3060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то золотой серединой считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей. В качестве ОС игроки предпочитают Windows 10.

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