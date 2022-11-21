Это будет смартфон среднего класса. Как ожидается, он поступит в продажу в начале 2023 года.

Актуальный смартфон Sony – модель Xperia 10 IV – показали в середине мая. По слухам, в начале 2023 года компания готовит очередной мощный релиз, который усилит топовыми характеристиками.

Инсайдеры сообщили, что новый топовый аппарат японской компании сможет похвастаться новым процессором Snapdragon 6 Gen 1. который поддерживает работу с оперативной памятью LPDDR5 и улучшенный стандарт Wi-Fi 6E.

Кроме того, сравнительно с предыдущим поколением увеличится диагональ OLED-дисплея (с 6 до 6,1 дюйма), при этом его разрешение (2520x1080 пикселей) и соотношение сторон (21:9) останутся прежними. Информации про частоту обновления экрана пока нет, но она точно будет больше 60 Гц.

Видео дня

Также известно, что в базовой версии смартфон выйдет с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Устройство укомплектуют быстрой зарядкой на 30 Вт и батареей емкость 5150 мАч – это стандарт для продвинутого Android-смратфона.

Смартфоны Sony – это всегда про качественнее камеры

Напомним, что актуальный Xperia 10 IV имеет тройную заднюю камеру, включая 12-мегапиксельный основной датчик и пару 8-мегапиксельных дополнительных датчиков. Он также оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой на передней панели.

Фотовозможности Xperia 10 V пока не раскрываются, но в новом телефоне наверняка можно ожидать обновленный основной датчик и телеобъектив.

Сообщается, что компания выпустит смартфон в первом квартале следующего года, а это означает, что мы можем ожидать запуска Sony Xperia 10 V в первые дни 2023 года. Точная дата презентации и цена смартфона еще не объявлены. Вместе с ним покажут флагманский Xperia 1 V.

Вас также могут заинтересовать новости: