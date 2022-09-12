Главная фишка новинки – специальный аксессуар, призванный охлаждать смартфон во время игры.

Компания Sony представила свой новый флагман Xperia 1 IV Gaming Edition. Игровая модель сохранила привычный для серии дизайн и получила самую топовую начинку. Но и цена у ее соответствующая.

Главная фишка новинки – специальный аксессуар, призванный охлаждать смартфон во время игры. Он совмещает функции внешнего кулера и док-станции, пишет GMSArena.

Но охлаждение – это только одна из функций Xperia Stream. Аксессуар также оснащен видеовыходом HDMI и разъемом RJ-45, который позволяет вывести изображение с экрана смартфона на большой экран, например, телевизор, со скоростью 120 кадров в секунду.

Видео дня

Что касается самого смартфона, то в основу лег процессор Snapdragon 8 Gen 1 с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Телефон питается от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 30 Вт. Есть и беспроводная зарядка.

У аппарата плоский экран, задняя панель и грани. Телефон оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц. В оснащение входит камера с тремя 12-мегапиксельными модулями и датчиком ToF. З.

Цена вопроса – 174 900 йен (около 45 000 грн). Пока только в Японии, но его релиз должен позже состояться и в других странах.

Ранее УНИАН уже рассказывал, то Xiaomi обновила свой ассортимент аксессуаров новым любопытным гаджетом – портативным аккумулятором Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro на внушительные 280 000 мАч.

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